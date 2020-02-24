Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

Министерство здравоохранения Украины запретило передавать продукты людям, находящимся на карантине в поселке Новые Санжары, сообщил замглавы ведомства Виктор Ляшко.

«Поскольку у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям», – заявил Ляшко порталу «Укринформ».

Он добавил, что в медцентре работает пищеблок, и блюда готовят на месте.

Как отметил замминистра внутренних дел Украины Иван Варченко, эвакуированным передают только средства индивидуальной гигиены, антисептические средства и промышленную продукцию.

Ранее эвакуированные из Китая украинцы, размещенные на карантин в санатории в поселке Новые Санжары, рассказали об условиях проживания.

В четверг в Новых Санжарах местные жители преградили путь в санаторий автобусам с эвакуированными из КНР украинцами. В результате столкновений с участниками протестов пострадали девять силовиков. Полиция Украины возбудила пять уголовных дел по факту беспорядков в Новых Санжарах. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эвакуация людей из Уханя вызвала на Украине эпидемию истерии и паники.