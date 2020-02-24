В понедельник синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром столбики термометров в Москве покажут 2 градуса выше ноля. К обеду температура воздуха поднимется до плюс трех градусов. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется юго-западный, западный, силой 3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.