Киев подтвердил потерю наблюдательного пункта в Донбассе

Украинские силовики покинули наблюдательный пункт в Луганской области из-за обстрелов, однако позиции сохранены, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«По нашей информации, они его (наблюдательный пункт – прим. ВЗГЛЯД) временно покинули, а позиции вообще наши остаются неизменными», – передает слова Загороднюк РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Наш».

Глава военного ведомства Украины добавил, что обострение на Донбассе не должно повлиять на саммит в «нормандском формате».

Во вторник ополченцы провозглашенной Луганской народной республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе. Обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение. В ЛНР заявляли, что украинские силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.

Между тем украинские власти заявили, что некоторые положения Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе «следует изменить, так как их невозможно выполнить».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД