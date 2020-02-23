Музей Победы покажет костюмы из кинофильма «Подольские курсанты»

Музей Победы на Поклонной горе в День защитника Отечества представит выставку костюмов из кинофильма «Подольские курсанты», который выйдет в российский прокат в мае этого года, сообщила пресс-служба музея.

«Гости музея смогут увидеть форму курсантов Подольского пехотного училища и Подольского артиллерийского училища, а также обмундирование лейтенантов этих учебных заведений. Посетителям покажут, как были экипированы и одеты вчерашние мальчишки, получившие приказ занять оборону на Ильинском рубеже, чтобы до подхода подкрепления совместно с регулярными частями 43-й армии сдерживать фашистских захватчиков», – передает ТАСС сообщение музея.

Режиссер фильма Вадим Шмелев отметил, что показ реквизита из фильма о войне в залах Музея Победы усилит эмоциональное восприятие у посетителей. «Когда фильм, посвященный войне, существует отдельно и живет только своей жизнью, это не совсем правильно, потому что у нас есть много интересных музеев и мемориалов о войне, и это здорово, когда проект может с ними взаимодействовать. Мне кажется, что эмоциональный эффект будет от этого сильнее», – подчеркнул он.

По словам Шмелева, фильм основан на архивных документах и воспоминаниях участников Великой Отечественной войны. «Тема войны и история подольских курсантов не может ни одного человека оставить равнодушным. Этот фильм для того, чтобы молодежь увидела настоящую правду, основанную на документах и воспоминаниях. В фильме будет показана история о любви во время войны – два друга влюбляются в одну девушку», – сказал режиссер.

Выставка будет работать всего один день – 23 февраля, при этом все желающие смогут примерить костюмы из кинофильма и сфотографироваться в них. «Посетители также смогут познакомиться с несколькими выставками музея: «Фронтовой портрет. Судьба солдата», «Война: день за днем», «Герои тыла. Неоценимый вклад в Победу», «Непокоренные». Открытые площадки боевой техники также будут работать по расписанию», – добавили в пресс-службе музея.

Сюжет фильма «Подольские курсанты» (режиссер – Шмелев, продюсер – Игорь Угольников) рассказывает о подвиге 3,5 тыс. курсантов и преподавателей Подольского пехотного и артиллерийского училищ, которые в октябре 1941 года на Варшавском шоссе наравне с регулярными частями преградили гитлеровским танковым колоннам путь к Москве. В основу сценария картины легли рассекреченные в 2017 году архивные материалы из Центрального архива Министерства обороны России.

Съемки проходили в Подольске и Калужской области с использованием техники времен Великой Отечественной войны. В фильме снялись Евгений Дятлов, Сергей Безруков, Сергей Бондарчук (младший), Дарья Урсуляк и другие актеры. По словам режиссера, в широкий прокат фильм выйдет в преддверии Дня Победы.