Пушков оценил видеообращение украинских «вирусологов»

Российский сенатор Алексей Пушков назвал тот факт, что «спецподстрекателей» в Новых Санжарах не нашли, ожидаемым.

Сенатор подчеркнул, что это все выдумки Киева.

«Полтавские хлопцы», как отметил Пушков в Twitter, опровергли сообщения, что они являются «приезжими «вирусологами в спортивных костюмах». Они, как подчеркнул сенатор, – местные жители, которых «достали» все решения властей.

«Обличения Зеленского бьют мимо цели», – передает РИА «Новости» слова Пушкова.

Ранее Зеленский заявлял, что снятые на видео организаторы беспорядков из-за коронавируса – «это известные миру «вирусологи» в спортивных костюмах». Президент отметил, что прежде эти люди «были замечены как уважаемые аграрии, выступающие против рынка земли».

Три участника беспорядков в украинском поселке Новые Санжары, которых президент Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали видеообращение к главе государства.