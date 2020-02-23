Многодетная мать из Подмосковья спасла провалившуюся под лед собаку

Врач и мама троих детей из Мытищ бросилась в замерзший пруд, чтобы спасти тонущую собаку. Видео спасения животного появилось в Сети.

Прохожие в парке сняли на видео, как женщина, гулявшая с ребенком, бросилась в ледяную воду, где тонула собака. Животное сорвалось с поводка и не могло самостоятельно выбраться из воды. Женщина, раздевшись, поплыла за собакой и толкала ее перед собой к берегу. Очевидцы помогли выбраться спасительнице животного из воды. Ролик опубликован в соцсети «Вконтакте» в группе «Мытищи.Live».

По данным телеканала «360», женщину зовут Алина Наумова, она воспитывает троих детей и работает в медицинском центре педиатром и гастроэнтерологом.

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