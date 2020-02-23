В Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, сообщают синоптики.

Днем в столице температура воздуха составит 2–4 градусов тепла. Ночью ожидается до минус 1 градуса. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 734 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье температура будет колебаться от нуля до 5 градусов тепла, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.

В связи с сильным ветром в Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности.