Чешский журналист оценил изменения в Конституцию России

Чешский журналист Роман Блашко в материале издания Halо Noviny оценил изменения в Конституцию России.

Журналист отметил, что недавно в Мюнхене завершилась конференция по безопасности, которая показала, что Запад все повышает градус напряженности в отношениях с Россией. Он напомним, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своей речи заявил: «Россия, правомерно или неправомерно обиженная и отчужденная... аннексировала Крым». Автор при этом подчеркивает стратегическую значимость присоединения Крыма.

«Нужно отметить, что идея о том, что Россия не считает международное право императивом, уже укоренилась в сознании экспертов, которые комментируют конституционную реформу в России (одно из предлагаемых изменений – убрать из Конституции тезис о приоритете международного права над внутригосударственным)», – передает РИА «Новости» текст материала Блашко.

По его словам, большая часть западных СМИ, которые традиционно критично воспринимают шаги Владимира Путина, видят в предложениях российского президента якобы попытку «сохранить власть». Также ведутся дискуссии о том, что вместе с пакетом поправок могут быть приняты решения об изменении административно-территориального деления страны.

«Один из ключевых моментов реформы – невозможность Путина остаться на посту президента после 2024 года и необходимость в будущем занять кем-то этот пост. Большинство аналитиков сходятся на том, что если конституционная реформа будет реализована согласно предложенному сегодня сценарию, в 2024 году Путин покинет президентское кресло», – написал Блашко.

Он добавил: ряд внешнеполитических экспертов отмечают, что от Путина требуется внимание к быстро меняющейся политической ситуации в мире, изменению подхода к России со стороны Североатлантического альянса, США и их союзников в Европе.

«Перестройка времен Горбачева привела к распаду СССР, хотя, вероятно, у нее были благие цели. Тем не менее для советского народа она закончилась катастрофой. И сегодня Россия, если не примет новую Конституцию или не изменит ее важнейших положений, может так же свалиться, как тогда. Однако сегодня последствия были бы буквально фатальными, и не только для России», – написал чешский журналист.

Он отметил также, что Запад «видит в реформе Путина возможность заполучить себе лидирующую позицию на Ближнем Востоке, решить или устранить крымскую проблему, проблему Курильских островов и Калининградской области. Вскоре мы все это увидим».

«Лично я думаю, что если новая Конституция будет принята без изменений, это будет путь к новой сильной суверенной России. А учитывая, что сегодня Россия является важнейшим стабилизационным элементом в международной и мировой политике, необходимо, чтобы эту Конституцию приняли в том виде, в каком ее предложил президент Владимир Владимирович Путин», – констатировал он.

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