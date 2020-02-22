Президент Владимир Путин дал поручение правительству до 1 июля 2020 года разработать новую государственную стратегию по борьбе с ВИЧ-инфекцией до 2030 года с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщили СМИ.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на перечень поручений президента, распоряжения содержат указание об обследовании граждан России на наличие ВИЧ-инфекции в рамках диспансеризации при условии их согласия и соблюдения конфиденциальности.

Более того, президент потребовал увеличить в два раза охват антиретровирусной терапии (ВОЗ рекомендует начинать лечение такой терапией сразу после выявления диагноза) людей с ВИЧ – до 90%. Также глава государства распорядился проработать вопрос снижения отпускных цен производителей лекарственных препаратов и их централизованной закупки.

В свою очередь Министерство здравоохранения Рjccbb направило в комитет Государственной думы по охране здоровья письмо, в котором подчеркивает наличие проблем при работе с «ключевыми группами населения».

Ведомство также отметило необходимость поддержки некоммерческих организаций (НКО) и добровольцев, которые помогают гражданам, зараженным ВИЧ, и обеспечения их взаимодействия с государственными органами.

Ранее Роспотребнадзор отметил рост числа ВИЧ-инфицированных среди подростков и детей в России.