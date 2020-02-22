Канделаки прокомментировала обыски у российских биатлонистов в Италии

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ», телеведущая Тина Канделаки прокомментировала ситуацию с полицейскими обысками у российских биатлонистов утром субботы перед чемпионатом мира в Италии.

«Я думаю, что Александр Логинов внутренне готов к таким провокациям и, судя по блестящему выступлению на чемпионате, не обращает внимания на истерику вокруг своих результатов. Да, одно дело пустословить за глаза, и другое – инициировать обыск перед эстафетной гонкой, но тут уже приходится мириться с недоверием отдельных лиц и вести сражение исключительно на лыжне и стрельбище», – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

«Для чистых спортсменов это не более чем неприятный эпизод. И, я надеюсь, повод для спортивной злости в грядущей эстафете», – добавила медиаменеджер.

Напомним, в субботу в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии прошли обыски. В ордере полиции Италии говорится, что Логинов подозревается в якобы повторном нарушении антидопинговых правил. В свою очередь тренер Касперович заподозрен в том, что под чужой аккредитацией он якобы привозит на чемпионат мира запрещенные препараты.

Министерство спорта России в связи с инцидентом потребовало соблюдать презумпцию невиновности, а посольство России в Италии направило ноту в МИД страны.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в комментарии газете ВЗГЛЯД подчеркнул, что эти обыски не могут пройти бесследно и, вероятно, повлияют на моральный настрой биатлонистов.