BlaBlaCar перестал работать в Крыму

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar перестал работать на территории Крыма из-за санкций Евросоюза, сообщили в пресс-службе российского подразделения компании.

«Сервис BlaBlaCar не работает на территории Крыма в соответствии с ограничительными мерами Европейского Союза», – сказали ТАСС в компании.

Отмечается, что сервис перестал работать на территории полуострова в этом месяце. При этом в соцсетях сообщения о недоступности сервиса начали появляться с 12 февраля.

«Приносим наши извинения за доставленные неудобства», – сообщили в технической поддержке.

Международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar основане в 2006 году во Франции. Сервис позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы. Сервис работает в 22 странах мира. Аудитория проекта превышает 80 млн пользователей по всему миру, в том числе более 20 млн в России.

В ноябре прошлого года межрегиональная общественная организация «Объединение автопассажирских перевозчиков» подала иск с требованием запретить BlaBlaCar в России, так как сервис якобы помогает нелегальным перевозчикам, которые с его помощью уходят от налогов и расходов на обеспечение безопасности. Однако суд отказался принять иск.