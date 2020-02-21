Москвичей ожидает переменная облачность без осадков, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит четыре-шесть градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до минус одного градуса. Осадков в Московском регионе не ожидается.

Ветер юго-западный, южный, 2–7 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах одного-шести градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус три градуса.