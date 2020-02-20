МИД отреагировал на невыдачу виз США российским дипломатам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала невыдачу виз США членам российской делегации грубым нарушением устава ООН.

«США, пользуясь положением страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, по своему усмотрению, как вы знаете, не выдают визы иностранным делегациям, в частности, и российской, что является грубым нарушением устава Организации объединенных наций и соглашения о местоположении центральных служб ООН», – сказала дипломат, передает РИА «Новости».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва запросила срочное заседание комитета ГА ООН по отношениям со страной пребывания – причиной стал срыв американцами заседания комиссии Всемирной организации по разоружению невыдачей визы главе российской делегации Константину Воронцову.

В Кремле также выражали обеспокоенность по поводу невыдачи виз российским членам делегации.

В начале февраля в МИД заявляли, что ситуация с выдачей виз российским официальным лицам в США продолжает деградировать.