Ростовский минздрав решил сделать видеоблог от лица ВИЧ-инфицированного

Министерство здравоохранения Ростовской области разместило тендер на услугу по информированию населения о ВИЧ. Это предполагает, в частности, создание аккаунта в соцсети TikTok и ведение видеоблога от лица ВИЧ-инфицированного человека, следует из информации на сайте госзакупок.

В техническом задании указывается, что «основной целью мероприятий услуги является информирование населения Ростовской области и отдельных его групп о реальной возможности инфицирования ВИЧ для каждого человека, о путях передачи вируса иммунодефицита человека, гепатитов В и С, мерах защиты от заражения, а также снижение стигмы и дискриминации людей, живущих с ВИЧ в Ростовской области», передает РИА «Новости».

Мероприятия предполагают модернизацию сайта Центра по борьбе со СПИДом, организацию вебинаров по ВИЧ/СПИДу, а также «создание аккаунта в соцсети TikTok и ведение видеоблога от лица ВИЧ-инфицированного человека».

В рамках этой услуги исполнитель должен будет зарегистрировать аккаунт в TikTok и разместить в нем не менее 25 коротких тематических видеоклипов от лица инфицированного.

Общая тема клипов – информация о ВИЧ-инфекции доступным, но профессиональным языком, рассказ о трудностях и переживаниях относительно дискриминации и стигмы ВИЧ-инфицированных людей.

«Исполнитель должен подобрать реального человека для съемок видеоклипов в роли лица, живущего с ВИЧ (допустимо использование собирательного образа)», – сказано в документе.

Видеоклипы должны быть размещены в соцсети с 15 апреля до 30 ноября 2020 года и соответствовать характеристикам сети TikTok.

Предполагаемые сроки проведения закупки – март 2020 года.

Ранее на YouTube-канале блогера Юрия Дудя был опубликован фильм «ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят». Видео набрало несколько миллионов просмотров. В Минздраве России оценили фильм блогера.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому в России необходимо сдавать тест на ВИЧ.