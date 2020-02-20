Появились сведения о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Магадане

Старший оперативной группы Главного управления МЧС России по Магаданской области Иван Яцков сообщил, что в результате жесткой посадки частного самолета Ан-2 в Магадане пострадали семь человек, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«На борту было 14 человек, семь пострадали. Все доставлены в больницу. В настоящий момент их жизни и здоровью ничего не угрожает», – цитирует Яцкова ТАСС.

В пресс-службе правительства Магаданской области уточнили, что на борту самолета находились 11 пассажиров и три члена экипажа – бортмеханик и два летчика.

«Всем оказана оперативная помощь в автомобилях скорой помощи на месте, по распоряжению министра здравоохранения все доставлены в областную больницу, проводится обследование», – сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным правительства, на место происшествия направлено девять врачебных фельдшерских бригад скорой помощи. Также к работе привлечена бригада территориального центра медицины катастроф.

Напомним, в четверг утром самолет Ан-2 ударился о землю после неудачной попытки взлета в Магадане. В правоохранительных органах назвали возможную причину произошедшего.

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