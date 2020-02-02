Посол назвал успех «Балканского потока» причиной «шпионских» скандалов

Причиной «шпионских» скандалов стала успешная реализация проекта газопровода «Балканский поток», заявил посол России в Болгарии Анатолий Макаров.

Макаров рассказал, что отношения двух стран изменились после 21 октября. Прежде «все развивалось успешно», но после открытия «11-километрового участка газопровода», который «связал турецкую и болгарскую» ГТС, «начались проблемы». Уже через несколько дней Болгария заявила, что российский дипломат якобы «занимался деятельностью, которая не соответствует его статусу».

После официального открытия газопровода «Турецкий поток», МИД Болгарии заявил, что уже два российских дипломата обвиняются в противоправной деятельности, передает ТАСС со ссылкой на bTV.

Кроме того, трое граждан России были объявлены в розыск по делу о покушении на болгарского бизнесмена.

Макаров считает, что в отношениях двух стран следует ожидать «серьезных проблем». По его словам, «подобного не происходило за всю историю наших двухсторонних отношений».

Он связывает проблемы с тем, что на территорию Болгарии вышел «Турецкий поток». Как заявил посол, «кто- то не хочет, чтобы на территории Болгарии появился «Балканский поток», такие силы есть как в Болгарии, так «и вне ее границ».

Макаров призвал остановить «охоту на российских дипломатов».

«Хочу, чтобы силы, которые противодействуют проекту газопровода «Балканский поток», оставили в покое и Болгарию, и Россию», – сказал он, отметив, что проект отвечает национальным интересам Болгарии.

Он выразил уверенность, что с проблемами удастся разобраться. Макаров надеется, что отношения России и Болгарии будут «развиваться позитивно и продуктивно».

1 января газ из России по «Турецкому потоку» начал поступать в Болгарию, а 5 января российский газ по этому газопроводу начали получать Греция и Северная Македония.

28 октября 2019 года Болгария приняла решение выслатьроссийского дипломата после расследования о шпионаже. Россия заявила о возможности принятия ответных мер, и выслала болгарского дипломата.

В конце января из Болгарии уехали два российских дипломата, которых власти этой страны объявили персонами нон грата. Перед этим Болгарии возбудиладосудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о якобы имевшем место «шпионаже».

В январе президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток» в Стамбуле.