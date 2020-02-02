Итальянские ученые смогли изолировать коронавирус

У исследователей итальянского национального института инфекционных заболеваний Spallanzani получилось изолировать коронавирус, это должно помочь в разработке вакцины, заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

«Изоляция вируса дает большие возможности для его изучения, для того, чтобы лучше понять, как предотвратить его распространение», – сказал министр, передает РИА «Новости».

Чиновник пояснил, что открытие итальянских ученых будет доступно «всему международному сообществу».

Директор института Джузеппе Ипполито заявил, что изоляция вируса поможет проводить новые испытания над вирусом.

Изолированный патоген «позволит исследовать механизм заболевания для развития лечения и завершения разработки вакцины», отметили исследователи.

Ранее Россия и Китай объявили о начале разработки вакцины против нового коронавируса.

Коронавирусом нового типа 2019-nCoV на утро воскресеньязаражено более 14 тыс. человек, умерли 304 человека, зафиксирована одна смерть за пределами Китая. Заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.