В Гидрометцентре сообщили о возвращении морозов в Москву

В Москве и области со вторника установится морозная погода, сообщили в Гидрометцентре России.

В случае, если в понедельник в Москве температура поднимется до 1-3 градусов тепла, то за сутки во вторник при ветре до 15 м/с она упадет до 2-4 градусов мороза, пояснили в Гидрометцентре, передает «Интерфакс».

По мнению синоптиков, в дальнейшем морозы только усилятся.

Напомним, в воскресенье в Москве установилась теплая и пасмурная погода.