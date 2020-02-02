Росгвардия рассказала детали задержания боксера Кушиташвили

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2 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:16  |  vz.ru
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На российской нефти Минск заработает последние деньги

Белоруссия и Россия снова воюют из-за нефтиФото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Александр Лукашенко всеми способами пытается сохранить нефтяные доходы, которые все эти годы обеспечивала дружба с Россией. Перспектива лишиться их даже частично не входит в планы Минска. С 1 февраля Белоруссия заставит Россию платить больше за транзит российской нефти, параллельно она пугает поиском альтернативного сырья для своих НПЗ. Однако все эти действия Минска только ухудшают его положение. Подробности...
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«Охоту на ведьм» не удастся выдать за борьбу с хамством чиновников

Заместитель председателя горсовета Керчи Лариса Щербула с пережившей блокаду жительницей города Фото: горсовет-керчь.рф
Реакция на керченский «меховой визит с булками» очень показательна – сначала публика в соцсетях, не разобравшись в деталях, обрушилась на «наглых чиновников, унижавших ветеранов». А потом глава Крыма и вовсе потребовал увольнения провинившихся. Между тем, если внимательно разобраться, то особой вины за керченскими депутатами нет, а «охота на ведьм» абсолютно недопустима и вредна. Подробности...
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К спасению от коронавируса подключили военных

Авиация ВКС России готова эвакуировать соотечественников из любой точки мираФото: MOD Russia/Global Look Press
Российские ВКС подключатся к срочной эвакуации сограждан из наиболее пораженных коронавирусом районов Китая. Соответствующее распоряжение поступило от президента Владимира Путина. В Минобороны выделили пять самолетов. Списки эвакуируемых составляет российское посольство в КНР. Всех прибывших поместят в карантин. Почему потребовалось подключить к эвакуации военных и с какими трудностями могут столкнуться ВКС? Подробности...
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Почему от России требуют «вернуть 5% Эстонии»

Граница между Россией и Эстонией не кажется в Таллине незыблемойФото: Акимов Игорь/ТАСС
Ровно сто лет назад, 2 февраля 1920 года, большевики подписали мирный договор с эстонцами, щедро оделив их российскими землями. В частности, передав за границу основанный еще великим князем Иваном III Ивангород и Печоры. Сегодня Таллин заявляет, что «Россия аннексировала 5% территории Эстонии». Каким образом наглость эстонских властей связана с возможным визитом Путина в Таллин? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Балканы могут взорваться вулканом войны

Андрей Манчук, политолог
Тридцать лет независимости превратили бывшие югославские республики в колонии стран первого мира, а перманентный экономический кризис провоцирует рост социальных противоречий, помноженных на старую межнациональную рознь. Подробности...

Человек должен оставаться гражданином даже в коме

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Куда только не обращались родственники крымчанки Васильченко – паспорт ей не выдавали больше года. Раз не может прийти сама, то и паспорт выписать невозможно. Она вроде бы гражданка, а вроде как уже и нет. Подробности...
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Юбилей «Макдоналдса» – это и юбилей национальной трагедии

Сергей Мардан, публицист
Идея с самого начала поражала кристально чистой, незамутненной глупостью. Только человеку, бесконечно далекому от России, могла прийти в голову мысль, что события начала 90-х имеют для нас хоть какой-то ностальгический смысл. Подробности...
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              Росгвардия рассказала детали задержания боксера Кушиташвили

              2 февраля 2020, 14:26

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Задержанные в ночь на воскресенье в Москве пытались скрыться от патруля вневедомственной охраны в одном из подъездов, сообщили в Росгвардии. При этом ведомство не называет имена задержанных, которыми были боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян.

              «Инцидент произошел в Центральном административном округе столицы в одном из жилых домов на Фрунзенской набережной. Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые при виде патрульного автомобиля попытались скрыться от стражей порядка в одном из подъездов», – говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

              Отмечается, что мужчины при проверке документов вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования силовиков, а один из боксеров напал на сотрудника Росгвардии, ударив его по лицу.

              «В результате граждане были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции. В ходе личного досмотра в присутствии понятных у одного из задержанных был обнаружен и изъят пакетик с порошкообразным веществом, которое по результатам проведенной экспертизы признано наркотическим веществом – кокаин», – сообщили в Росгвардии.

              Уголовное дело, как отмечают в ведомстве, возбуждено в отношении одного из задержанных.

              Ранее сообщалось, что Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии, который пытался проверить у него документы. Также у него якобы нашли наркотики. Возбуждено уголовное дело.

              Боксеры свою вину не признают.


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