Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких

В Сети опубликованы снимки легких пациентки, зараженных коронавирусом. Кадры опубликовал журнал Radiology. На снимке медики заметили помутнения, которые создают «эффект матового стекла».

Изображения получены после компьютерной томографии 33-летней женщины. Ее госпитализировали в китайском городе Ланьчжоу с температурой около 39 градусов. На первом снимке показаны помутнения с «эффектом матового стекла», а на втором, который сделан спустя три дня, заметно, что пораженная область расширяется, передает РИА «Новости».

«На основании эпидемиологических характеристик, клинических проявлений, изображений грудной клетки и лабораторных данных был поставлен диагноз пневмонии 2019 nСоV», – говорится в публикации.

Коронавирусом нового типа 2019-nCoV на утро воскресенья заражено более 14 тыс. человек. Умерли 304 человека, в том числе один за пределами Китая – на Филиппинах. Заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.

ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за вспышки коронавируса.