Эпицентр вспышки коронавируса захотели покинуть 130 россиян

Покинуть китайскую провинцию Хубэй, где началась вспышка вызванной новым коронавирусом пневмонии, готовы около 130 россиян, сообщил пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров.

«В соответствии с решением о проведении эвакуации российских соотечественников из провинции Хубэй посольство в настоящий момент формирует список граждан России, намеренных в срочном порядке покинуть территорию провинции. Число соотечественников, с которыми мы установили связь, на данный момент составляет 202 человека, из них 130 человек выразили готовность покинуть провинцию Хубэй. О порядке и времени эвакуации будет объявлено дополнительно», – передает его слова ТАСС.

Напомним, в субботу российское посольство в КНР начало составлять списки тех, кто планирует срочно покинуть провинцию Хубэй из-за коронавируса. Президент Владимир Путин распорядился привлечь к эвакуации самолеты ВКС. Россияне должны быть доставлены на родину 3-4 февраля.

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