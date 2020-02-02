Колонна турецкой военной бронетехники пересекла границу с Сирией

Через границу с Сирией перешла турецкая военная колонна, сообщил арабский телеканал «Аль-Арабия».

Новая колонна, по данным телеканала, состоит из нескольких десятков единиц бронетехники, в том числе танков, передает ТАСС.

В понедельник сообщалось, что сирийская армия окружила с трех сторон наблюдательный пост турецких военных в поселке Маар-Хаттат к югу от Маарет-Наамана. Анкара обещала дать отпор Сирии в случае возникновения угрозы турецким наблюдательным пунктам.