Российские банки массово снизили ставки по рублевым вкладам

За последнюю неделю в пяти из 10 крупнейших по величине портфеля вкладов населения российских банках упали ставки депозитов, в том числе ставки снизились у Сбербанка и ВТБ, Россельхозбанка, банка ФК «Открытие» и Совкомбанка.

Волна снижения ставок рублевых вкладов стартовала в начале нового года. При этом на прошлой неделе РСХБ и ФК «Открытие» снизили ставки повторно. Всего за январь проценты по рублевым вкладам уменьшили уже как минимум 21 из 30 крупнейших розничных банков, восемь из которых входят в топ-10, пишут «Ведомости».

В частности, в пятницу Сбербанк завершил прием своего самого выгодного промовклада новогоднего сезона 2020 года – максимальная ставка его розничного депозита рухнула с 5,85 до 4,5% годовых.

Портал указывает, что банки снижают ставки рублевых вкладов для населения с весны прошлого года из-за падения ключевой ставки. Нынешнюю волну падения ставок эксперты связали с тем же.

«Очевидно, банки ожидают очередного снижения ключевой ставки на четверть процентного пункта уже на следующем заседании ЦБ», – гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.

Еще одной причиной он назвал начавшееся еще в IV квартале 2019 года торможение потребительского кредитования и кредитования малого бизнеса, которое связано с ужесточением регулирования.

Между тем, в декабре правительство одобрило проект закона о повышении страховой суммы вкладов в особых случаях. Для вкладчиков, которые получили крупные суммы при определенных обстоятельствах, эта сумма возрастет с нынешних 1,4 млн рублей до 10 млн рублей.