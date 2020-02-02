WSJ назвал новых врагов Асада после победы в войне

Президент Сирии Башар Асад фактически победил в долгой и разрушительной войне, однако теперь перед ним новые враги: восстановление упадочной экономики, находящейся под санкциями Запада, пишет The Wall Street Journal.

И так не слишком устойчивая экономика Сирии получила новый удар – из-за ослабления национальной валюты резко выросла инфляция, что стало причиной возникновения редких манифестаций против «режима»: сирийцы протестуют против резкого роста цен на продукты, медикаменты и транспорт, передает RT текст статьи.

Издание рассказывает о матери двоих детей Ум Мухаммед, живущей на окраинах Дамаска. Ее мужа арестовали в 2014 году, она теперь занимается мелкими подработками, убирая дома, получает небольшую помощь от местных благотворительных организаций. Она вынуждена брать деньги взаймы у соседей, но все равно может позволить себе лишь половину от необходимого количества еды, топлива и лекарств, пишет газета.

Из-за войны оказались разрушены дороги, больницы и другая критически важная инфраструктура, закрыты многие фабрики и предприятия, а санкции усложнили импорт предметов первой необходимости и торговлю с внешним миром. Раньше для доступа к иностранным валютам Сирия полагалась на Ливан, но эта страна теперь погрязла в собственном политическом и экономическом кризисах, из-за чего сирийский фунт рухнул: его курс на черном рынке составляет 1100 фунтов к 1 американскому доллару, хотя в декабре равнялся 900 к 1.

С начала войны ВВП страны уменьшился на две трети, уровень безработицы достиг 15%, 83% населения страны живут за гранью бедности.

«Состояние экономике крайне удручающее, и становится только хуже. Налицо кумулятивный эффект от многих лет недостаточных инвестиций, обнищания и уничтожения производственного сектора», – считает редактор экономического издания The Syria Report Джихад Язиги.

Американское издание подчеркивает, что Россия и Иран, которые спасли власть Асада, «не слишком пылают желанием вкладывать свои деньги в восстановление страны». Не собираются помогать с восстановлением Сирии и США с ЕС – по крайней мере, без гарантий политических преобразований в стране, включая свободные и честные выборы.

Указывается, что сирийское правительство увеличило зарплаты в госсекторе, подняло минимальный размер оплаты труда, предприняло меры по наращиванию валютных резервов, остановив крах сирийского фунта, но одновременно навредило бизнесу, усложнив импорт определенных товаров. В итоге магазины не могут обеспечить большое количество товаров на прилавках, не неся убытков, полагаясь на контрабанду. Американское издание утверждает, что в магазинах пришлось поднять цены на 25%.

В январе президент России Владимир Путин в разговоре с Асадом заметил, что в Дамаске «жизнь возрождается»: много транспорта на улицах, магазины работают, работают кафе, рестораны. Также он добавил, что «многое еще предстоит сделать с точки зрения восстановления сирийской экономики».