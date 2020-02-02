Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах

Умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью людей и помогают сбросить лишний вес, но вокруг этих устройств до сих пор ходят разные мифы, считает врач-кардиолог Константин Иванов.

«Существует громадное количество мифов о том, что современные гаджеты имеют сумасшедшие свойства излучения. Пожалуй, их можно сравнить со страхом перед метеоритом, который несет в себе устрашающую силу. Могу сказать, что нет исследований, которые говорят о вреде. Смарт-часы, трекеры и различные гаджеты не несут никакого вредного изучения. Мифы об излучении – это такая мулька», – сказал кардиолог радио Sputnik.

Еще одним страхом владельцев умных часов или фитнес-браслета является то, что эти устройства могут за вами следить. Мифом это не является, поскольку устройства действительно могут отслеживать местоположение и передавать данные, в то же время есть возможность отключить эту функцию в настройках устройства.

При этом он отметил, что польза от смарт-часов очевидна.

«Исследования проводятся, и уже в ближайшее время мы увидим пользу от смарт-часов для медицины в плане измерения сердечного ритма, измерения артериального давления, измерения уровня сахара в крови, измерения фаз сна и так далее. Уже можно считать полезной функцию геймификации заботы о здоровье. Нам куда проще проходить десять тысяч шагов или соблюдать рацион питания, если гаджеты делают из этого игру и результатами можно поделиться с близкими или коллегами», – пояснил специалист.

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