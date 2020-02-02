На территории промзоны в Раменском произошел пожар

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2 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 05:53  |  vz.ru
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На российской нефти Минск заработает последние деньги

Белоруссия и Россия снова воюют из-за нефтиФото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Александр Лукашенко всеми способами пытается сохранить нефтяные доходы, которые все эти годы обеспечивала дружба с Россией. Перспектива лишиться их даже частично не входит в планы Минска. С 1 февраля Белоруссия заставит Россию платить больше за транзит российской нефти, параллельно она пугает поиском альтернативного сырья для своих НПЗ. Однако все эти действия Минска только ухудшают его положение. Подробности...
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Прилепин устроил проверку на правду

Своими действиями Захар Прилепин доказывает честность перед избирателямиФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Писатель Захар Прилепин возглавил партию «За правду», учредительный съезд которой прошел в Москве. В политсовет вошли американский актер с российским паспортом Стивен Сигал и певица Юлия Чичерина. «За правду» собирается участвовать в предстоящих региональных и федеральных выборах. Сам Прилепин надеется быть услышанным теми, кто сегодня «не вовлечен в политическую деятельность». Подробности...
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К спасению от коронавируса подключили военных

Авиация ВКС России готова эвакуировать соотечественников из любой точки мираФото: MOD Russia/Global Look Press
Российские ВКС подключатся к срочной эвакуации сограждан из наиболее пораженных коронавирусом районов Китая. Соответствующее распоряжение поступило от президента Владимира Путина. В Минобороны выделили пять самолетов. Списки эвакуируемых составляет российское посольство в КНР. Всех прибывших поместят в карантин. Почему потребовалось подключить к эвакуации военных и с какими трудностями могут столкнуться ВКС? Подробности...
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Отступающих в Сирии исламистов Эрдоган поддержал словом

Эрдоган впервые за последнее время обрушился с жесткой критикой на РоссиюФото: REUTERS/Umit Bektas
Турецкий лидер Тайип Эрдоган обвинил Россию в нарушении обязательств по Сирии. Он пригрозил применить военную силу, чтобы остановить наступление армии Асада в Идлибе, в котором также якобы виновна Россия. Москва все обвинения отвергла, а эксперты считают, что воинственные заявления турецкого президента не ставят своей целью обострить отношения с Россией и рассчитаны совсем на другую аудиторию.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Человек должен оставаться гражданином даже в коме

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Куда только не обращались родственники крымчанки Васильченко – паспорт ей не выдавали больше года. Раз не может прийти сама, то и паспорт выписать невозможно. Она, вроде бы, гражданка, а вроде, как уже и нет. Подробности...
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Юбилей «Макдоналдса» – это и юбилей национальной трагедии

Сергей Мардан, публицист
Идея с самого начала поражала кристально чистой, незамутненной глупостью. Только человеку, бесконечно далекому от России, могла прийти в голову мысль, что события начала 90-х имеют для нас хоть какой-то ностальгический смысл. Подробности...
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Все это Russia, и все мы Russians

Герман Садулаев, писатель, публицист
То, чего так боялись узкие националисты, уже произошло. Общность, которую, брызжа ядовитой слюной, нацики называют «расеянами», «многонационалами», объективно существует не только как большинство населения Российского государства, но и как российский народ. Подробности...
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

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              На территории промзоны в Раменском произошел пожар

              2 февраля 2020, 05:34

              Текст: Антон Никитин

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              В Раменском городском округе Московской области на складе в промышленной зоне возник пожар площадью 2070 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.

              В ведомстве уточнили, что «пожар произошел в одноэтажном складском помещении с готовой продукцией из металла по адресу: г. о. Раменское, д. Островцы, Тураевское шоссе, дом 17 в промзоне», передает ТАСС.

              «На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из-под кровли, горение внутри склада на площади 1000 кв. метров, – сказали в пресс-службе. – В 03.50 пожар локализован на площади 2070 кв. метров».

              Возгорание удалось ликвидировать в 5.06, сообщили в пресс-службе МЧС России.

              По предварительным данным, на момент пожара людей на складе не было. К тушению возгорания привлекались 20 единиц техники.

              Напомним, в середине декабря в Новосибирской области загорелся склад с пухом.


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