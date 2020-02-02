В воскресенье синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром в Москве будет ноль градусов. К обеду температура воздуха поднимется до плюс одного градуса, а к вечеру столбики термометров в столице покажут два градуса тепла. В первой половине дня ожидаются небольшие осадки, а к вечеру синоптики обещают небольшой дождь. Ветер прогнозируется южный, юго-западный, силой 4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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