В Китае зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа

Министерство сельского хозяйства КНР сообщило о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в провинции Хунань.

«1 февраля министерство сельского хозяйства (...) Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян», – приводит заявление ведомства ТАСС.

Ранее в американском совете экспортеров мяса птицы призвали мир научиться жить в условиях птичьего гриппа.

Напомним также, в четверг ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в Китае. К утру воскресенья число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 14 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 304 случаев, еще 2 тыс. 110 человек находятся в тяжелом состоянии.