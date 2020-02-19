Рубль разнонаправленно изменился против доллара и евро

Рубль утром в среду незначительно и разнонаправленно колеблется против доллара и евро в отсутствие сильных внешних сигналов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.08 мск снижался на 4 копейки, до 63,77 рубля, курс евро расчетами «завтра» повышался на 6 копеек, до 68,86 рубля, передает РИА «Новости».

Стоимость нефти утром повышается на 0,7%, до 58,14 доллара за баррель по марке Brent.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД