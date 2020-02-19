Назначен новый заместитель министра труда и соцзащиты России

Депутат-единоросс Ольга Баталина в самое ближайшее время перейдет в правительство на должность заместителя министра труда и соцзащиты, сообщил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Исаев сообщил, что «такое решение принято», Баталина «получила предложение идти на пост заместителя министра труда и социальной защиты России», передает ТАСС.

По его словам, переход депутата в правительство произойдет в ближайшее время.