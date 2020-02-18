ОНФ провел первый пресс-конгресс «Правда и справедливость» в Казани

Общероссийский народный фронт провел первый из восьми пресс-конгрессов «Правда и справедливость» – эффективная региональная журналистика» в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета.

В ходе мероприятия участники обсудили работы, которые прислали на конкурс фонда ОНФ «Правда и справедливость», состояние профессиональной сферы и наполнение программы медиафорума Народного фронта, говорится в сообщении на сайте ОНФ.

Главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев подчеркнул, что пресс-конгресс – это блестящая идея, а сам конкурс журналистских работ полезен для изданий. Он провел мастер-класс для сотрудников СМИ, уделил внимание развитию новых медиа, то есть популярных онлайновых площадок.

«Появился TikTok. Новое приложение, а его аудитория уже составляет восемь миллионов пользователей. Однако армия журналистов, работающих в традиционных средствах массовой информации, охватывает аудиторию гораздо большую, если собрать нас всех вместе», – отметил он.

Главный редактор «Московского комсомольца» отметил, что журналист отличается от блогера тем, что несет большую ответственность перед обществом. Он призвал коллег думать о сохранении своей аудитории в условиях конкуренции с новыми медиа. По его мнению, нужно полностью перестраивать систему обучения журналистов, концентрируясь на индивидуальной подготовке специалистов в творческих мастерских, чтобы бороться с однотипностью.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева рассказала, что пресс-конгрессы дают возможность членам жюри напрямую общаться с авторами конкурсных работ и задавать им уточняющие вопросы. Также благодаря пресс-конгрессам журналисты могут общаться с профессиональным сообществом и находят ответы на интересующие вопросы.

«На Медиафоруме ОНФ журналисты видят интересных спикеров, основных ньюсмейкеров нашей страны, поэтому вопросы, касающиеся профессии, уходят на второй план из-за гонки за информацией. Мы сделали так, чтобы предшествующие пресс-конгрессы включали в себя не только презентацию журналистов и их работ, но и обсуждение актуальных вопросов. Мы попросили наших членов жюри, известных профессионалов, приезжать на эти мероприятия как для оценки конкурсных работ, так и для дискуссий о развитии журналистики», – отметила Плещева.

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров уверен, что пресс-конгресс важен для подготовки будущих журналистов, ведь они могут посетить мастер-классы известных специалистов.

«Здесь был достаточно открытый разговор. Очень важно понимать, на что мы можем ориентироваться при подготовке журналистов и найдут ли наши выпускники работу после окончания университета. Необходимо предвидеть, какими компетенциями должны обладать наши выпускники», – сказал Гафуров.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса журналистских работ традиционно пройдет летом в рамках медиафорума ОНФ.