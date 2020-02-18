Интерпол отказывался разыскивать журналиста «Росбалта» по запросу России

Интерпол снял журналиста «Росбалта» Александра Шварева, которого обвинили в России в клевете в адрес Алишера Усманова и вымогательстве у бизнесмена Кенеса Ракишева, с розыска из-за якобы политической мотивированности дела, сообщил адвокат журналиста Владимир Жеребенков.

«Интерпол удалил со своих ресурсов материалы по Швареву. Спецкомиссия штаба Интерпола рассмотрела и отказалась принимать документы по Швареву в работу, так как усмотрела политический мотив в деле, в нем нет элементов криминального характера, а также тот факт, что обвинение не конкретизировано», – передает слова адвоката ТАСС.

Жеребенков сообщил, что розыск Шварева прекращен. Решение не подлежит обжалованию. Сам журналист получил политическое убежище в Латвии.

В ноябре 2019 года журналист Шварев был заочно арестован Тверским судом Москвы по делу о вымогательстве у Ракишева 50 тыс. долларов и клевете на Усманова. До этого его объявили в международный розыск.