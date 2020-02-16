Автор саундтрека к сериалу «Бригада» погиб в Австралии

В Австралии утонул, разбившись о скалы, диджей, композитор, сооснователь музыкального проекта Triplex, автор саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов, сообщил журналист Михаил Козырев.

«Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху – нет», – написал Козырев в Facebook.

Triplex записывал саундтреки ко многим фильмам и телесериалам в 2000-х годах, в том числе к сериалу «Бригада» и к фильму «Бой с тенью» (совместно с Apocalyptica).