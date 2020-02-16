Москвичей ожидают облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, местами гололедица, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве от 0 до 2 градуса тепла, по области – от минус 2 до плюс 3 градуса.

Ветер южный 5–10 метров в секунду, местами порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление – 755 миллиметра ртутного столба.

Ночью ожидается от минус 3 до 2 градусов.