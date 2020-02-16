Женщина бросила яблоко в Нетаньяху

В Нетании задержана женщина, которая бросила яблоко в главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщают СМИ.

Инцидент произошел на предвыборном митинге. 13-й канал израильского телевидения сообщает, что 25-летняя «женщина задержана для допроса».

Отмечается, что премьер не пострадал, передает РИА «Новости».

13-й канал считает, что бросать яблоко женщина могла не в главу кабмина, а в мэра Нетании Мириам Файберг, но промахнулась.

Напомним, в марте состоятся третьи выборы в Кнессет.