Помпео цитатой Марка Твена ответил Макрону про «смерть» НАТО

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15 февраля, суббота | Последнее обновление — 14:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Россию лишили первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи
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Отечественные продукты полностью заменили импорт в магазинах
Конституция России станет ответом на вызовы времени
Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии
Западные строители долгостроев воруют куда больше российских
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Мы достаточно настрадались от романтиков-революционеров
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Высокие идеалы обладают огромным обаянием, подпольная работа очаровывает романтическим ореолом, а фанатизм заразителен. Но государство в России извлекло урок из прошлого и теперь предпочитает на взлете ликвидировать угрозы, исходящие от экстремизма любого толка. Подробности...
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Когда Бог решает наказать страну, он лишает ее лидера
Алексей Алешковский, сценарист
Разговоры о сильной руке и ее необходимости для России идут довольно давно. Условные патриоты, естественно, голосуют обеими руками за нее, условные либералы – против. Хотя, когда Борис Николаевич Ельцин палил из танков по парламенту, сильная рука их более чем устраивала. Подробности...
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Нужно ли управлять национальной памятью
Сергей Мардан, публицист
Наша государственная идеология должна продвигать концепцию народа-победителя и формировать образ России как страны – защитницы справедливости. Это не внешняя политика. Это нужно здесь, внутри. Подробности...
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В День святого Валентина человечеству напомнили о численности
В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природыПодробности...
Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года
В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильмПодробности...
Шойгу наградил последнего маршала СССР
Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежиПодробности...
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