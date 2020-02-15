Помпео цитатой Марка Твена ответил Макрону про «смерть» НАТО

Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео не согласился с высказыванием президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего о «смерти мозга» НАТО. Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон не уходит от сотрудничества с Европой.

«Эти заявления не отражают реальность. Заявление о смерти трансатлантического альянса слишком преувеличено», – приводит его слова ТАСС.

Так Помпео обыграл фразу Марка Твена «Сообщения о моей смерти слишком преувеличены», опубликованную в 1897 году еженедельником New York Journal в ответ на слухи о кончине писателя.

Помпео добавил, что высказывания о «смерти мозга» НАТО «становятся сюрпризом» для него. «Запад побеждает, побеждает совместно», – утверждал госсекретарь.

В ноябре президент Франции Макрон заявил, что НАТО полностью утратило координацию внутри альянса, и констатировал «смерть мозга» альянса.

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