Назван возможный пост экс-главы Калужской области в Совфеде

Экс-глава Калужской области Анатолий Артамонов, отставку которого накануне принял президент, может занять пост председателя бюджетного комитета Совфеда.

«Артамонов может занять вакантный пост главы бюджетного комитета Совфеда», – сообщил источник РИА «Новости» в парламенте.

Переход Артамонова в комитет по бюджету и финрынкам также подтвердил и председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Калужской области Владислав Шапша предложит выдвинуть своего предшественника Анатолия Артамонова сенатором в Совет Федерации.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин принял отставку Анатолия Артамонова с поста главы Калужской области. Артамонов руководил областью с 2000 года.