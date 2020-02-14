Два человека погибли в крушении вертолета Ми-8 на Ямале

Два человека скончались в результате авиакатастрофы вертолета Ми-8 на полуострове Ямал, заявили экстренные службы региона.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, на борту вертолета находились 10 человек, двое из них оказались зажаты после жесткой посадки. Сообщалось, что борт попал в снежную бурю, во время посадки у него сломались лопасти, машина перевернулась на крышу.