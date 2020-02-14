Мать объяснила оставление младенца в московском метро нехваткой денег

Мать младенца, обнаруженного сотрудниками московского метро в подземном переходе у «Парка Победы», рассказала на допросе, что решила избавиться от ребенка из-за материальных трудностей, сообщили в СК.

«В ходе допроса она признала вину в полном объёме и сообщила следствию, что из-за сложного материального положения приняла решение избавиться от ребёнка. Сегодня следователь ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Напомним, обслуживающий персонал метрополитена обнаружил на снегу около подземного перехода у станции метро «Парк Победы» мальчика на вид двух-трех месяцев. Камера наблюдения зафиксировала женщину, которая могла оставить ребенка. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Женщина была задержана правоохранительными органами.