Бывшего главу Сбербанка Абхазии задержали в Москве

Бывший глава Сбербанка Абхазии Тимур Бганба задержан в Москве по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, «накануне на Петровском бульваре в Москве задержан экс-глава Сбербанка Абхазии Тимур Бганба», передает ТАСС.

Его подозревают в превышении должностных полномочий.