СК начал проверку данных о выброшенном из скорой в сугроб мужчине

Минздрав и Следственный комитет Свердловской области организовали проверку по информации о якобы ненадлежащем оказании медицинской помощи местному жителю, сообщает пресс-служба СК России по региону.

Накануне в СМИ появились сообщения о том, сотрудники скорой помощи выбросили из машины в снег мужчину, который не мог передвигаться. Также было опубликовано видео с ползающим по снегу мужчиной. Предварительно ему якобы был поставлен диагноз перелом позвоночника, но при осмотре диагноз изменили на защемление нервных окончаний.

«В ходе проверки будет выясняться, насколько своевременно, полно и качественно мужчине была оказана медицинская помощь», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что следователи опросят сотрудников скорой помощи, приемного покоя больницы и возможных очевидцев происшествия. Кроме того, будет изучена медицинская документации о госпитализации и лечении этого мужчины.

В пресс-службе свердловского Минздрава сообщили, что жалоб на неоказание медицинской помощи не получали, и в больницу они также не поступали. В рамках проверки чиновники изучают все видеозаписи за последние двое суток, передает «Интерфакс».

В областной прокуратуре заявили, что личность мужчины установлена. Как пояснили сотрудники больницы прокурорам, 44-летний Каменска-Уральского был доставлен в больницу, где ему провели диагностику позвоночника, после чего бригада скорой помощи перевезла его в другой корпус больницы.

Врачи утверждают, что мужчина отказался от осмотра и самостоятельно покинул лечебное учреждение. Городская прокуратура проверяет эту информацию.

Ранее в Москве у подземного перехода в снегу был обнаружен младенец, возбуждено уголовное дело.