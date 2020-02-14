Экс-прокурор в Северной Осетии признался в убийстве жены

Бывший прокурор из Северной Осетии Игорь Чельдиев написал явку с повинной после обнаружения на дачном участке трупа его гражданской супруги Ирины Боженко.

По предварительным данным, между Чельдиевым и Ириной Боженко, которая была объявлена пропавшей без вести около полутора месяцев назад, произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес ей удар по голове. Спрятать тело погибшей бывший прокурор решил в мусоре на территории своего участка, передает Рен ТВ.

Как сообщают местные СМИ, Ирина Боженко ушла из дома в селе Кобань Пригородного района 4 января и с тех пор не выходила на связь.

Чельдиев занимал пост старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Северной Осетии.

В пятницу, 14 февраля, суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте подозреваемого.