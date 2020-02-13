Москва отпраздновала 75-летие освобождения Будапешта салютом

В российской столице на Поклонной горе прогремели залпы и фейерверк в честь 75-й годовщины освобождения Будапешта от немецко-фашистских захватчиков.

Видео салюта в честь 75-й годовщины освобождения Будапешта от немецко-фашистских захватчиков транслируется на странице «Вести» в соцсети Вконтакте.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) сообщили, что небо над Москвой украсили свыше 3 тыс. фейерверков 50 различных видов с куполами разрывов более 300 метров в диаметре, передает ТАСС.

Салют сопровождается 24 залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

В честь 75-летия освобождения Будапешта Минобороны России рассекретило исторические документы о стратегической наступательной операции войск 2-го и 3-го Украинских фронтов и участии в ней кораблей Дунайской военной флотилии.

В ознаменование освобождения Будапешта 13 февраля 1945 года в Москве был дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.

Напомним, 17 января в Москве состоялся салют в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы. 22 сентября 2019 года Москва салютовала освобождению Таллина, 25 августа – Кишинева, 1 августа – Каунаса, 13 июля – Вильнюса, 10 апреля – Одессы.

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