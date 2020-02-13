В МВД заработали подразделения по борьбе с распространением наркотиков в Сети

В МВД начали работать подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете, сообщил начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов.

«В каждом регионе подразделения созданы и укомплектованы, они начали работать», – уточнил Храпов, передает ТАСС.

В четверг в Госдуме предложили рассмотреть проект о повышении штрафов за пропаганду употребления наркотиков в приоритетном порядке.