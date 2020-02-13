Калужская епархия отреагировала на ДТП с участием «жены священника»

Историю с ДТП в Калужской области, где женщина-водитель, которая якобы является женой священника, сбила девочку на обочине, используют для травли церкви, заявил руководитель пресс-службы Калужской епархии протодиакон Сергий Комаров.

По его словам, в связи с произошедшей аварией «пишут очень много неправды». «То, что это жена священника была, эту информацию я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, официально в сводке УВД не предоставляют фамилию», – приводит его слова РИА «Новости».

Комаров выразил сожаление, что эту историю «используют для травли церкви».

Протодиакон рассказал, что связывался с полицией по этому вопросу, по его данным, это «рядовой случай», серьезных повреждений у ребенка не было. Участник ДТП место происшествия не покинул, «люди разошлись», рассказал он.

«Пострадавшие своим ходом добрались до дома и в больницу не обращались. Когда предложили помощь, они от этой помощи отказались», – добавил Комаров.

Протодиакон заметил, что о ДТП «вспомнили через 10-12 дней», предположив, что к истории искусственно пытаются привлечь внимание.

Ранее СМИ сообщили, что в Калуге «жена священника» сбила 11-летнюю девочку с мамой и якобы скрылась с места ДТП. Происшествие, по данным управления МВД России по Калужской области, произошло еще 30 января.