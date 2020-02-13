В России разработали рекомендации по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор и Минпросвещения разработали методические рекомендации по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции в детских общеобразовательных организациях.

«В целях усиления мероприятий по информированию населения о мерах профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции с министерством просвещения Российской Федерации разработаны и утверждены совместные методические рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в детских общеобразовательных организациях», – сказано на сайте Роспотребнадзора.

Там отмечено, что в большинстве высших учебных заведений страны студентам из КНР продлили каникулы до 1 марта 2020 года.

Ведомство также сообщило, что новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России не выявлено: «В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано».

Напомним, два случая заболевания коронавирусом в России были выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая. На данный момент они выписаны.

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Ранее в четверг Комиссия здравоохранения провинции Хубей заявила об изменении методики подсчета случаев заболевания. Теперь в число заболевших включены клинически подтвержденные случаи без проведения лабораторных исследований.

В итоге, по данным на утро 13 февраля, зарегистрировано 59 тыс. 833 случая заболевания (15 тыс. 103 случаев без лабораторного подтверждения в КНР). Умерли 1368 человек. Общее число заболевших в мире – 60 тыс. 276 человек.

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