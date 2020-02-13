Возившие туристов из Приморья в Китай водители остались без работы

Прекращение пассажирских перевозок в КНР из-за вспышки коронавируса нового типа стало причиной простоя множества компаний Приморья, около двух тысяч человек временно остались без заработка, сообщил председатель Приморской организации профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Юрий Пошивайло.

Пошивайло рассказал, что, например, в «Приморавтотрансе» простаивает более 400 машин, более чем 500 сотрудникам пришлось написать заявление на отпуск без содержания до 1 марта», передает ТАСС.

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Всего же в регионе «частными автобусными перевозками туристов занимаются, по нашим подсчетам, около двух тысяч человек», и когда они смогут приступить к работе – неизвестно.

В четверг профсоюзная организация направила обращение лично председателю правительства Михаилу Мишустину.

«В обращении три предложения: субсидировать выпадающие доходы перевозчиков; помочь приостановить графики выплаты кредитов и лизинга на время вынужденного простоя предприятий; не начислять пени и штрафы за задержку в выплатах налогов», – сказал Пошивайло.

Напомним, глава правительства Михаил Мишустин поручил закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке.

По данным на 12 февраля, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 44 тыс. 600 человек, количество летальных исходов достигло 1113 случаев, 4 тыс. 740 человек выздоровели.

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