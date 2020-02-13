Посол России оценил ход переговоров с Токио

Российский посол в Токио Михаил Галузин заявил, что никакого тупика в переговорах России и Японии по мирному договору нет, Москва заинтересована в решении проблемы, поэтому и ведет переговоры, несмотря на «достаточные разногласия».

Галузин заявил, что мнение о том, что стороны не заинтересованы в решении проблемы мирного договора, неверно. «Нет, это не так. Я не могу говорить за японскую сторону, но скажу за российскую, что мы привержены необходимости заключения мирного договора. Собственно, для этого мы и ведем переговоры», – уточнил он, передает РИА «Новости».

По его мнению, у Москвы и Токио «разные оценки по поводу итогов Второй мировой войны, разные взгляды по территориальному урегулированию».

«Мы считаем суверенитет России над южными Курильскими островами законным и неоспоримым, у Японии другая позиция. Но, так или иначе, позиции достаточно разные, и для их сближения требуются кропотливые переговоры и создание благоприятной атмосферы сотрудничества, доверия и дружбы, добрососедства, в которой легче решать любые чувствительные вопросы», – сказал посол.

Он также отметил, что военный альянс США и Японии беспокоит Россию не только из-за размещения противоракетной обороны Aegis.

«Круг наших озабоченностей гораздо шире, чем Aegis Ashore. Речь идет о том, что существует японо-американский военно-политический альянс. Мы не рассматриваем Японию как угрозу, но если говорить об этом альянсе, который предполагает, в том числе, наличие американских войск на территории Японии, мы не можем не обращать внимания на то, что нынешняя политика Соединенных Штатов в отношении России носит, мягко говоря, не дружественный, а по сути враждебный характер», – пояснил Галузин.

Он заявил, что «американские войска – это вызов нашей безопасности, в какой бы стране они ни находились».

Напомним, в 2017 году Япония решила разместить на своей территории два американских наземных комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore. Планируется, что они будут развернуты до 2023 года.

На прошлой неделе глава японского правительства Синдзо Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией и превратить Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в «острова дружбы».

Газета ВЗГЛЯД писала о последнем шансе Абэ на мир.

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