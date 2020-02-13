Определены сроки испытаний второго образца космического корабля «Орел»

Второй летный образец перспективного российского космического корабля «Орел» планируется запустить в 2024 и 2025 годах, сообщил гендиректор РКК «Энергия» Николай Севастьянов.

Он напомнил, что первый летный образец «Орла» должны запустить с космодрома Восточный на ракете «Ангара-А5» в 2023 году. Полет предполагает отработку старта, операции на орбите и безопасную посадку спускаемой капсулы корабля на Землю.

«Второе летное изделие, где будет отработана система жизнеобеспечения, планируется запустить в беспилотном варианте в 2024 году к МКС. Запуск с экипажем на борту и стыковку с МКС планируется провести в 2025 году на втором летном изделии», – передает ТАСС слова Севастьянова.

Он добавил, что сейчас идет разработка конструкторской документации на перспективный корабль и готовится производство.

Ранее ракетно-космическая корпорация «Энергия» приступила к изготовлению двух первых экземпляров космического корабля «Орел»: полноразмерного макета для испытаний и многократных полетов на ракетах тяжелого класса «Ангара-А5» и сверхтяжелого «Енисей» к Международной космической станции (МКС) и в дальний космос.

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