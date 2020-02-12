Для россиян предусмотрели постоянные льготы на посещение «Царского Села»

Государственный музей-заповедник «Царское Село» разработал новую систему регулирования потока посетителей, предусматривающую введение квоты на посещение музея для иностранных и российских туристов, сообщили в пресс-службе Минкультуры.

«Для граждан России и ЕАЭС будет действовать льготный тариф по сравнению с иностранными туристами. При этом система будет гибкой. Если квота не будет полностью раскупаться, билеты смогут приобрести иностранцы или их перенаправят в кассу», – сообщила директор музея Ольга Таратынова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Такую меру предпримут совместно с комплексом других мероприятий, направленных на регулирование турпотока. В музее-заповеднике уже введена продажа электронных билетов и система разведения потоков посетителей. В этом году музей введет сеансовую систему посещения.

Осенью 2019 года Таратынова отметила, что музей переживает коллапс из-за наплыва туристов, так как всех желающих вместить не получается. При этом, по словам директора музея, 60–70% гостей составляют туристы из Китая.

В сентябре замминистра культуры Алла Манилова предложила выделить для туристов из Китая отдельные дни для посещения музея-заповедника «Царское Село», чтобы российские туристы также смогли посетить Екатерининский дворец.